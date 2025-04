Forza Horizon 5 har nå over 45 millioner drivere

HQ

Den 29. april lanseres storsuksessen Forza Horizon 5 til PlayStation 5, og de fleste forventer selvsagt at den britiske utvikleren Playground Games' digitale veier i Mexico vil fylles med millioner av PlayStation-førere.

Men selv i mellomtiden er det tydelig at Forza Horizon 5 fortsetter å tiltrekke seg et stort publikum, og nå melder VGT Gaming News via Bluesky at en svært imponerende milepæl på 45 millioner har blitt nådd. Så sent som i februar var tallet 44 millioner, noe som betyr at i gjennomsnitt 500 000 nye digitale racingentusiaster blir med i spillet hver måned.

Med en vellykket PlayStation 5-utgivelse virker det sannsynlig at den magiske 50 millioner-grensen vil bli nådd innen utgangen av året.