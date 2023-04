Forza Horizon 5: Rally Adventure

HQ

I fjor sommer fikk vi den første utvidelsen for Forza Horizon 5 med den lekne Hot Wheels. Nå er neste utvidelse her, og den byr på noe helt annet, noe som egentlig ikke har blitt utforsket mye i spillserien, nemlig rally. Selvfølgelig, det vi får er mer av en Forza Horizon versjon av sporten og ikke akkurat rent rally, som alle fanatikere av motorsport sikkert vil legge merke til med en gang på grunn av rekke tekniske ting som beviser poenget at dette ikke er et rallyspill. Men spillet skal dømmes for hva det er og ikke for hva noen sikkert vil at det skal være.

Denne gangen får vi glede av et kart kalt Sierra Nueva, et kart som er variert nok til å holde deg interessert og inneholder deler av verden som vi ikke så i grunnspillet, som et steinbrudd. Hvis det ikke er din kopp te, kan du legge ut på svingete fjellveier, kløfter eller åpne felt, for ikke å nevne grusveier som passer temaet for utvidelsen. Veinettet er vel verdt å kjøre, selv til og fra løp, i stedet for å bruke hurtigreisealternativet.

Den klassiske 2001 WRC Ford Focus RS kjørt av Colin McRae er en av de nye bilene.

Det hele sparkes i gang med en ny festival, Badlands. Disse festivalene, eller utpostene, er, for de av dere som ikke har spilt grunnspillet, et slags utgangspunkt for ulike typer løp. Badlands fokuserer selvfølgelig på rallyeventyret. Introduksjonen gjør at vi kan kjøre til dette ved å gå gjennom køer av bobiler, utfor høye klipper og teste den nye mekanikken. Når du er der, får du velge ett av tre forskjellige lag, som hver arrangerer en annen type løp. Det er Horizon Raptors som fokuserer på Dirt Rally (ikke spillserien med samme navn) på grus og andre blandede overflater, det er Apex Predators som i stedet spesialiserer seg på Road Rally, som for det meste foregår på asfalt, og til slutt Grit Reapers Som liker å kjøre om natten og gjerne i dårlig vær. Å velge et lag har ingen stor innvirkning på opplevelsen, men er egentlig bare en måte å komme i gang med en type løp. De andre låses opp like etterpå.

Selvfølgelig kan du fortsatt kjøre hvilken bil du vil.

Det er rundt 25 arrangementer - pluss ulike fotobokser, drivsoner og hopp - å oppleve, og de kan kjøres på to forskjellige måter. Enten den klassiske Forza Horizon-måten der alle bilene kjører samtidig i et løp, eller den nye, mer rallylignende måten der du angir den beste tiden du kan mens du prøver å slå de andre førernes tider. Splittetider er inkludert her med jevne mellomrom, slik at du kan følge med på hvor langt foran eller bak du er. Jeg foretrakk definitivt den sistnevnte versjonen, men hvis du foretrekker å kjøre mot flere motstandere samtidig, kan du også gjøre det. Alt dette sammen med litt klassisk kartlesing for alle svingene, hoppene og mer, legger til rallyeffekten, men den store fangsten er at instruktøren din ikke kjører i bilen med deg, men flyr over i et helikopter. Det morsomste er at "Kyllinger!" kommer opp som en advarsel fra navigatøren når kyllinger løper over veien. Det er små sånne detaljer jeg setter mest pris på. "Hard venstre, inn lett til høyre, etterfulgt av kyllinger!". Fantastisk.

Men hva hadde en hel rallyutvidelse vært uten noen ekstra rallybiler? Det er totalt ti nye, som jeg personlig synes er for få. En av disse er den klassiske Ford Focus RS fra 2001 kjørt av Colin McRae og kartleser Nicky Grist. Jeg skulle gjerne hatt noen flere ruralbiler, klassiske eller ikke, da mange nå er andre typer kjøretøy, for eksempel buggier, laget til en rallyversjon. Og når dette er tilfelle, er det store spørsmålet hvor gøy disse (og alle andre) biler er å kjøre på dette nye kartet. Svaret er at dette er en veldig underholdende arkadeopplevelse, og at du kan kjøre hvilken som helst bil du liker, selv om spillet anbefaler biler for hvert løp, så hvis du vil kjøre en 2015 Volvo V60 Polestar rundt de meksikanske grusveiene, kan du. Så på Forza Horizon vis kan du finne en favorittbil og bruke den til alle løpene, eller bytte den ut fra tid til annen. For meg var det morsomste definitivt med faktiske rallybiler, som den nylig nevnte Ford Focus.

En oppløftende opplevelse.

Forza Horizon 5: Rally Adventure tilbyr en rallyopplevelse i arkadestil som er vanskelig å ikke la seg sjarmere av. Det er et nytt variert og vakkert kart å kjøre rundt i klassiske rallybiler med kartlesere med helikopter, og det er et bredt utvalg av rallytyper som grusbasert eller asfaltracing. Og det er fortsatt den underholdende Forza Horizon racing, men nå i en støvete forkledning.