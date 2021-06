Forza Horizon 5 sin nydelige himmel og vær vist frem i video

Bilspill har sine tidenes morgen vært brukt til å vise hvor pent noe kan bli, så det er ikke rart at Playground fokuserte på grafikken da de endelig avduket Forza Horizon 5 for to uker siden. Selv om mange nok i hovedsak tenker på selve bilene når det er snakk om slikt er Microsoft Flight Simulator og Forza-spillene klare bevis på at alt tas til et nytt nivå om omgivelsene rundt er ekstremt vakre også, noe kveldens video har mange eksempler på.

For som lovet benyttet Playground anledningen i episode to av Let's ¡Go! til å fortelle mer om hvorfor himmelen og væreffektene i Forza Horizon 5 vil være aldeles nydelige når spillet slippes i november. Dette fremheves selvsagt med noen små videoklipp og bilder som fremhever hvor ekstreme detaljene er med ulike værforhold i ulike deler av Mexico, hvordan stormer og lys vil endre seg basert på sesongene og mye mer.