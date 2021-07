Forza Horizon 5 viser frem 11 nydelige områder i Mexico

Microsoft og Playground Games var fullstendige klare over hvor utrolig vakkert Forza Horizon 5 er da de annonserte spillet i juni med en trailer som flere ganger latet som om vi bare fikk se ekte omgivelser før det viste seg å være gameplay. Kvaliteten er ikke det eneste britene kan skryte av heller, for de er endelig villige til å vise oss de elleve ulike biomene som venter i Mexico.

Dessverre har vi ikke fått en ren trailer som viser hvordan de meget variert områdene ser ut i bevegelse, men man kan trygt si at de elleve bildene og livestreamen under får dem til å se meget pene ut uansett. Samtidig er det greit å huske at flere av biomene vil endre seg betraktelig basert på hvilke sesonger man er i. Om bildene under ikke er nok kan du lese noen av utviklernes tanker om hvert biom her.

Tropical Coast

Arid Hills, Canyon og Farmland

Jungle, Living Desert og Rocky Coast