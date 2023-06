Forza Motorsport klart for PC og Xbox Series i oktober

HQ

Et av de få spillene Microsoft hadde bekreftet skulle være med på Xbox Games Showcase var Forza Motorsport, så det var ingen tvil om at vi endelig ville få en lanseringsdato for det imponerende spillet som vil vise hva Turn 10 er i stand til å gjøre når de forlater Xbox One. Det fikk vi, og litt til.

Den nye traileren gir oss som lovet en nærmere titt på Forza Motorsports coverbiler, 2023 No. 01 Cadillac Racing V-Series.R og 2024 Chevrolet Corvette E-Ray, mens de kjøre mot en brøkdel av de 500 andre bilene i spillet og se hvordan du kan tilpasse dem til dine behov før det hele avsluttes med å bekrefte at spillet lanseres 10. oktober (eller 5. oktober hvis du kjøper Premium Edition).

Vi får enda mer gameplay og detaljer i Forza Monthly-livestreamen etter Xbox Games Showcase Extended på tirsdag.