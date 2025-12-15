Frankrikes president Emmanuel Macron hyller suksessen for Clair Obscur: Expedition 33

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 satte flere rekorder på The Game Awards. For eksempel hadde det flere nominasjoner enn noe annet spill, vant flere priser enn noe annet spill, og ble den første franske tittelen som vant Game of the Year på gallaen.

Dette imponerte omtrent alle, inkludert Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kommenterte den franske utvikleren Sandfall Interactives enestående suksess via Instagram, og skrev (oversatt ved hjelp av Bing) :

"Clair Obscur: Expedition 33 ble nylig kåret til årets spill i Los Angeles. En historisk første for en fransk tittel!

Det er en stor ære for Montpellier og for Frankrike. Godt gjort, Sandfall Interactive! For fremtidige generasjoner og de som kommer etter dem!"

Det er uklart om Macron faktisk har spilt spillet selv, men den siste setningen er et fint nikk til spillets motto, og en setning vi hørte flere ganger, både under Clair Obscur: Expedition 33 -kampanjen og blant takketalene på The Game Awards.

Du kan sjekke ut alle vinnerne i hver kategori her.