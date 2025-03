Frogwares presenterer første titt på gameplayet til The Sinking City 2

HQ

Frogwares har hatt noen vanskelige år, i likhet med alle ukrainske utviklere, på grunn av den pågående konflikten med Russland. Men dette har ikke hindret de kreative folkene i videospillselskapet i å fortsette å produsere nye prosjekter, og en slik idé som ligger på tallerkenen er en fullverdig oppfølger til The Sinking City.

Det er kjent som The Sinking City 2, og etter den tidligere kunngjøringen er Frogwares nå klar til å vise frem mer av spillet og til og med lansere Kickstarter, der de søker etter enkeltpersoner for å hjelpe til med å finansiere prosjektet.

Den korte spillsekvensen tar oss tilbake til den oversvømte og øde verdenen og legger opp til et uhyggelig overlevelses- og skrekkmysterium i byen Arkham. Den Lovecraftianske oppfølgeren vil inneholde kamp, små deler av utforskning, valgfrie undersøkelser, og vi får se dette og mer i det nye spillklippet nedenfor.

Men dette er ikke alt. Frogwares har til og med publisert en utviklerdagbok om spillet, der de diskuterer disse elementene enda mer. Vi får høre mer om skytevåpnene og nærkampsvåpnene som vil være til stede i spillet, og vi får møte noen av de ulike Eldritch-inspirerte grusomhetene som finnes i gatene. Vi får utforske oversvømte herskapshus, sykehus og markeder, og til og med se hvordan plyndrings- og ressurshåndteringselementene fungerer i denne oppfølgeren. I tråd med undersøkelsene viser dagboken hvordan disse valgfrie ekstraelementene legger til et nytt narrativt lag, og hvordan alt dette veves inn i den moralsk grå historien som ikke bare fokuserer på Lovecraftian-myter, men også personlige tap. Du kan se den lengre utviklingsdagboken nedenfor.

Ser vi på Kickstarter, ønsker Frogwares å generere € 100 000 i finansiering for å fullføre utviklingen av The Sinking City 2. Som du forventer av en kampanje som dette, vil det være belønninger for de som støtter spillet, inkludert to fysiske samlerutgaver som bare vil bli gjort tilgjengelig for Kickstarter støttespillere.

Om hvorfor Frogwares har gått ned Kickstarter ruten, har administrerende direktør Wael Amr sagt, "Etter 3 år med denne forferdelige krigen som henger over våre daglige liv, har vi lært å tilpasse oss, selv om det aldri har vært lett. I 2023, da vi ga ut Sherlock Holmes The Awakened ved hjelp av Kickstarter og våre kjærlige fans, bygget vi oss et sikkerhetsnett som reddet oss mer enn én gang. Dette sikkerhetsnettet var avgjørende for alt fra strømbrudd og behov for å flytte teammedlemmer på kort varsel, til å måtte sette utviklingen på pause i flere dager. Med tanke på at The Sinking City 2 er et langt mer komplekst og krevende spill, har vi bestemt oss for å gå samme vei som før."

Forlagsdirektør Sergiy Oganesyan utdypet dette ytterligere, og hvordan The Sinking City 2 vil ta Frogwares i en litt annen retning.

"Da vi kunngjorde The Sinking City 2 tilbake i 2024, uttalte vi at dette kommer til å være vår sjanse til å skifte studioet vårt til å lage spill som er mer "horror first" -fokusert, og resultatene vi alle ser internt er ekstremt lovende. Vi dropper ikke etterforskningsrøttene våre helt, men muligheten til å spre og utfordre normene våre har virkelig hjulpet teamet med å vokse. Vi har satt kamp og utforskning først, samtidig som vi har beholdt et element av etterforskning som gir dybde, men som er helt valgfritt."

Gleder du deg til The Sinking City 2? Spillet er for øyeblikket planlagt lansert på PC, PS5 og Xbox Series X/S i 2025.