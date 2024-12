FromSoftware utforsker for øyeblikket ikke Elden Ring 2

HQ

Med tanke på den enorme suksessen til Elden Ring og Shadow of the Erdtree -utvidelsen, må du lure på om FromSoftware vil fokusere på flere eventyr i IP-en, kanskje i en dedikert oppfølger. Hvis du har håpet at det japanske kraftverkstudioet vil tilby mer Elden Ring i fremtiden, bør du sannsynligvis avgjøre forventningene dine, som det har blitt bekreftet i et nylig intervju på PlayStation Partner Awards 2024 Japan Asia, som rapportert av IGN Japan.

FromSoftwares president og Elden Ring spilldirektør Hidetaka Miyazaki uttalte: "Vi vurderer egentlig ikke utviklinger som en Elden Ring 2." Dette betyr imidlertid ikke at Elden Ring er ferdig for en stund, da den berømte utvikleren også la til at det er en sjanse for at de utvider IP-en "i en eller annen form i fremtiden."

Gitt, dette er egentlig ikke en stor forandring for FromSoftware, som til tross for suksessen til Sekiro: Shadows Die Twice og Bloodborne, ingen av spillene har fått noen oppfølgere til dags dato. Faktisk er det egentlig bare Demon's/Dark Souls og Armored Core som serier som har blitt utvidet utover den første delen, og fansen måtte til og med vente i over ti år mellom fjorårets Armored Core VI: Fires of Rubicon og den femte delen som ble lansert i 2012.

Håper du fortsatt på mer Elden Ring?