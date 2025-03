Frostpunk 2 lanseres på PlayStation 5 og Xbox Series S/X i sommer

HQ

11bit Studios lanserte Frostpunk 2 i september i fjor, men kun til PC, selv om det også er annonsert til PlayStation 5 og Xbox Series S/X. I desember presenterte de endelig et veikart for planene sine, og avslørte at spillet ville ha premiere i 2025.

Nå har de via Instagram publisert et oppdatert veikart der vi får vite at det kommer en "Free Content Update" den 8. mai, og at det er spesifisert at konsollversjonene kommer i løpet av sommeren.

Fortsatt et ganske stort vindu, men nå vet vi i det minste at konsollspillere vil kunne kjøle seg ned med den bitende Frostpunk 2 -kulda i løpet av årets varmeste måneder.

