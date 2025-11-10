Furia beseirer Team Vitality og vinner IEM Chengdu-trofeet

HQ

En av årets siste store Counter-Strike 2 -turneringer ble avsluttet i helgen, da Intel Extreme Masters Chengdu 2025 ble avsluttet. Etter noen hektiske uker med action, så turneringen til slutt Furia og Team Vitality konkurrere i de store finalene, og etter å ha nådd toppen av Valve CS2-rankingen nylig, har det brasilianske laget ytterligere sementert sin plass på tronen.

Furia De slo Team Vitality på en dominerende 3-0 måte, en seier som gjør at laget drar hjem med $ 125 000 i premiepenger og setter dem opp som en å se på på vei inn i BLAST Rivals Fall 2025 -turneringen denne uken og StarLadder Budapest Major kort tid etterpå.

Det skal sies at dette også er en ganske stor sak, ettersom dette resultatet også betyr at det er første gang på åtte år at en IEM-tittel har blitt vunnet av et lag med brasiliansk majoritet, en rekord som Furia sannsynligvis snart vil forsøke å sette en stopper for igjen når de setter sitt preg på de forestående turneringene i 2026.