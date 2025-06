Galactus slår til i The Fantastic Four: First Steps siste trailer.

HQ

Marvel Studios har sluppet den siste traileren for The Fantastic Four: First Steps. Mange av oss er allerede solgt på filmen og dens retro-futuristiske utseende, som skiller den fra de tidligere filmversjonene av Marvel-familien som ble utgitt i 2005 og 2015.

Men de første trailerne var lite actionfylte og spektakulære, og denne nye traileren er ikke redd for å avsløre noen av de mest spektakulære øyeblikkene av Mr. Fantastic, The Thing, the Human Torch og the Invisible Woman i aksjon, i kamp mot en trussel som inkluderer Galactus og Silver Surfer.

The Fantastic Four: First Steps har premiere 25. juli. Familien kommer tilbake neste år med Avengers Doomsday, og denne uken dukket det opp snakk om en oppfølger til The Fantastic Four som kommer i 2028. Hvis du ikke kan vente på mer Marvel, husk at en ny serie har sluppet i dag på Disney+: Ironheart (i det minste den første halvdelen av serien, den andre halvdelen slippes neste uke).