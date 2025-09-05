Gallipoli: Intens og autentisk krigføring fra 1. verdenskrig

Folkene i BlackMill Games har i årevis tilbudt flotte og autentiske opplevelser fra første verdenskrig, med flerspilleralternativer som kanskje best kan måle seg med Battlefield -serien. I motsetning til DICEs berømte skytespillserie, har BlackMill hatt en tendens til å tilby unike spill med ulike konflikttemaer, og tidligere har dette inkludert den brutale skyttergravskrigen i Verdun, den brutale og iskalde actionen i Tannenberg, slående, men likevel like opprivende kamper i Isonzo, og nå flyttes fokuset til ørkenen for å sette Gallipoli i sentrum.

Jepp, etter å ha tatt oss med til vestfronten, østfronten og alpefronten, er vi nå på vei til Midtøsten for en del som spiller litt annerledes enn sine forgjengere. Jeg vet det, for under Gamescom hadde jeg den luksusen å få en gjennomgang av dette kommende kapittelet i serien, med BlackMill som forklarte hvordan de gjentar formelen.

HQ

For det første vil alle som har spilt utviklerens andre skytespill være kjent med hva dette spillet også ønsker å oppnå. Det er grusom og autentisk action fra første verdenskrig, noe som betyr at du bør forvente tunge våpen som er en plage å bruke og lade om, den konstante dundringen av dødelige granater og eksplosjoner som ryster nivået, mangel på kjøretøy ettersom skyttergravskrigføring med støvlene på bakken står i sentrum, og spesifikke designvalg og innholdstillegg som gjenspeiler denne spesielle krigsskueplassen. Forvent ikke en Battlefield 1-lignende opplevelse der du kan zoome rundt på kartet og skyte ned tonnevis av fiender som krysser veien din på en arkadeskytelignende måte. Dette spillet ligger nærmere Hell Let Loose enn det gjør Battlefield i praksis, og prioriterer først og fremst en mer nøyaktig skildring av krig.

Denne mer nøyaktige karakteren kommer til uttrykk på flere måter. For det første er karaktermodellene designet for å være autentiske, noe som betyr at du for det meste vil se britiske styrker mot det osmanske riket. Men det betyr ikke at du bare vil se engelskmennene slåss mot araberne, for de allierte styrkene inkluderer også indere og australiere, og noen av de førstnevnte er til og med så nøyaktig portrettert at de ikke bruker støvler i kamp. Ellers passer våpnene til disse styrkene, så ikke forvent å se russiske våpen fra Tannenberg eller italienske verktøy fra Isonzo, her vil det hovedsakelig være Lee-Enfields, Webleys, Smith & Wessons, og så videre. På samme måte vil det være mange veldig spesifikke verktøy, inkludert de berømte syltetøyboksgranatene, som i utgangspunktet er et forkludret sprengstoff laget i en boks som tidligere ble brukt til å oppbevare syltetøy. Igjen er det autentisk kamp som står i fokus.

Dette er en annonse:

Når det gjelder selve krigføringen, er ørkenen ganske flat, i motsetning til fjellene som finnes i Isonzo, så ikke forvent å gjemme deg bak fjellknauser. Kratere og skyttergraver er nok en gang din beste venn, og dette betyr at selv om handlingen foregår på store kart med mange mål å kjempe om, vil du finne deg selv i trange områder der begge lag kolliderer. Hvis du bestemmer deg for å forlate skyttergravene (hvis du kan kalle det det), risikerer du å bli beskutt av maskingeværer og fiender som har gravd seg ned, for i Gallipoli er en av de viktigste endringene at det er enklere og mindre begrenset å bygge. Du kan bygge en maskingeværstilling der du vil, og til og med bidra til å drive frontlinjen fremover ved å bygge forsyningssoner der du ønsker for å sikre at laget ditt kan fortsette å presse seg fremover. Dette kan virke som en ganske liten endring, men det er avgjørende for settingen, ettersom ørkenkrigføring er noe helt annet enn europeisk krigføring, og krever en ny måte å takle utfordringene på.

Utover de autentiske og realistiske kampene - som også er ganske utilgivende som ekte krigføring er, noe som betyr at hvis du blir skutt, vil du sannsynligvis dø - fortsetter BlackMills typiske tilnærming til troppsbasert flerspiller å skinne gjennom, noe som beviser at dette vil være nok en stor Battlefield utfordrer. Det vil til og med inneholde crossplay, noe som betyr at PC- og konsollspillere kan slå seg sammen for å erobre den målbaserte handlingen på tvers av de forskjellige ørkenkartene.

Dette er en annonse:

BlackMill Det er ikke slik at WW1 ikke finner opp hjulet på nytt med dette spillet, det tilbyr ganske enkelt en ny måte å spille på, og det setter jeg pris på. WW1-serien har tilbudt sterk flerspilleraction i årevis, og ut fra det jeg har sett, har jeg liten grunn til å tvile på at Gallipoli vil bryte den trenden. Det er brutalt, utfordrende, autentisk, høylytt og alt du kan ønske deg av et WW1-flerspillerspill.