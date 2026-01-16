Game of Thrones spinoff Aegon's Conquest kan bli en spillefilm i Dune-størrelse

HQ

Det er tydelig at Warner Bros. ser mye verdi i Game of Thrones IP. House of the Dragon og Knight of the Seven Kingdoms viser at det finnes flere historier å fortelle i Westeros, og enda flere spinoffs fra Ice & Fire-verdenen er på trappene. En av dem vil ta oss helt tilbake til Targaryen-familiens ankomst til Westeros og vise Aegons erobring.

Ifølge et intervju med George R.R. Martin utgitt av The Hollywood Reporter (det samme intervjuet der Martin sier at forholdet hans til Ryan Condal har falt utfor en klippe), er det to nåværende planer for at Aegon's Conquest skal settes på skjermen. Den ene er den mer tradisjonelle HBO-serien, mens den andre kan være litt mer interessant for fansen.

Det er en idé om at Aegon's Conquest skal være en massiv filmhendelse i Dune-størrelse, som finner sted på kino. Med tanke på avtalen mellom Netflix og Warner Bros. er vi ikke sikre på hvor glad strømmetjenesten kommer til å være i en kinolansering, men en Game of Thrones -opplevelse designet for kinoer ville vært noe unikt.

Hvordan synes du HBO bør håndtere Aegon's Conquest?