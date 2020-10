Gamereactor forlenger påmeldingsfristen til stor CS:GO-turnering

Du ser på Annonser

Som du kanskje har fått med deg, så sparket vi i gang påmeldingsfasen til en stor Counter-Strike: Global Offensive-turnering, som benytter samme populære 2v2-format som tidligere har resultert i turneringer med hundrevis av deltakende lag.

Det var tidligere planen å sette i gang gruppespillet i dag 6. oktober, men da påmeldingene stadig fortsetter å tikke inn, har vi besluttet å forlenge fristen en smule, og dermed forskyver vi turneringsplanen litt.

Det vil si at du fortsatt kan melde deg på via vår turneringsside, hvor de samme reglene gjelder. Dessuten spiller vi fortsatt om fete premier, som du også kan se nedenfor.

Påmeldinger:

22. september - 11. oktober

Gruppespill:

13. oktober - 25. oktober

Eliminering 1:

27. oktober - 1. november

Eliminering 2:

3. november - 8. november

Kvartfinaler:

10. november - 15. november

Semifinaler:

17. november - 19. november

Bronzekamp:

20. november

Finale:

21. november

Premier:

1. plassen:





€1000



To HyperX Truly Wireless Bundles (består av Cloud Flight S-headset, Alloy Elite 2-tastatur, Pulsefire Dart-mus og Fury Ultra RGB-musematte)



2. plassen (til begge vinnere):





HyperX Cloud Flight S-headset



Pulsefire Dart-mus



Fury Ultra RGB-musematte



3. plassen (til begge vinnere):





HyperX Cloud Flight S-headset



Vi oppfordrer alle som ønsker å delta å ta en tur innom turneringens Discord, og vi anbefaler alle å notere seg følgende regel:

Du må være minst 13 år for å delta. Deltakere mellom 13 og 16 må ha samtykke fra foreldre. All support foregår via [email protected]