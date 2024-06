GameStop hevder Metal Gear Solid Δ: Snake Eater lanseres i november

HQ

Under Xbox Games Showcase fikk vi endelig sjekke ut den etterlengtede nyinnspillingen av Metal Gear Solid 3: Snake Eater, som ble kunngjort for et år siden. Men vi fikk ikke en utgivelsesdato. Dette gjør bare at kveldens uhell har fått enda mer oppmerksomhet.

GameStop skriver nemlig følgende på X:

"Forbered deg på å drepe i Metal Gear Solid Δ: Snake Eater, der stealth & survival møter villskap! Kommer 11.17 - se traileren og forhåndsbestill nå"

Men Konami har ikke kunngjort en dato, og det aner meg at dette er en melding som slettes ganske snart, så du finner bildebevis nedenfor. En av grunnene til at det vil slettes er at datoen ikke gir mening. Den 17. november er på en søndag, en dag som ekstremt sjelden byr på spillutgivelser. Ved å trykke på lenken føres du også til GameStops nettsted som har plassholderdatoen 31/12/2025.

Med det sagt har jeg jo nevnt til flere av dere at Konami sikkert ønsker å lansere Metal Gear Solid Δ: Snake Eater i november siden det også markerer originalens 20-årsjubileum. Spørsmålet er bare om de tør og vil slippe en remake i en såpass travel spilltid og like etter Silent Hill 2 Remake.