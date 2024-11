Garena Free Fire har blitt bekreftet for Esports World Cup

HQ

De Esports World Cup har allerede begynt å kunngjøre de forskjellige titlene og spillene som vil være til stede på arrangementet i 2025. Satt til å skje en gang i løpet av sommeren, visste vi allerede at Call of Duty: Black Ops 6 ville bli omtalt, med dette deretter styrket av inkluderingen av Call of Duty: Warzone 2.0 og Honor of Kings. Nå er også et fjerde spill bekreftet.

Denne gangen er det Garena Free Fire som slutter seg til rekkene og vil være vertskap for en turnering på det store arrangementet som holdes i Riyadh, Saudi-Arabia. Vi vet ennå ikke om dette vil være en del av spillets viktigste konkurransekalender eller om det vil være en tredjepartsturnering, men det vi vet er at Team Falcons uten tvil vil være til stede og ønsker å forsvare tittelen de sikret seg på 2024 Esports World Cup Free Fire arrangement.