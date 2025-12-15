Gears of War: E-Day bekrefter lanseringsvinduet for 2026

HQ

Xbox har mange spill som er linet opp for en 2026-utgivelse. Det er tross alt feiringen av 25 år med Xbox, men vi er ikke helt sikre på når mange av disse store spillene kommer til å lande, og heller ikke hvilken tilstand de er i. The Coalition og People Can Fly har imidlertid bekreftet nok en gang at det nye Gears of War vil lanseres neste år.

Denne bekreftelsen kommer i form av et innlegg på sosiale medier som gikk opp i helgen, og viser frem noen nye bakgrunnsbilder sammen med bildeteksten "Emergence Begins. 2026." Dette er selvfølgelig et nikk til Emergence Day, hendelsen i Gears of War lore som skal dekkes i E-Day.

Rett før The Game Awards gikk live i forrige uke, kom Xbox med en stor nyhet selv, og bekreftet at vi vil se en Developer Direct i januar 2026. Playground Games vil vise frem hva de har jobbet med (vær så snill, la Fable være ekte), og det virker sannsynlig at vi også får et slags nikk til det nye Gears of War. Da kan ting se litt mer betydelig ut for Xboxs kommende store år, i stedet for at vi bare har noen store løfter som vi gjør akkurat nå.