Gears of War: E-Day har den "beste lekeplassen" i serien hittil

Selv om Gears of War: E-Day teknisk sett dekker hendelser som allerede er etablert i universets historie, betyr ikke det at The Coalition vil hoppe over viktige detaljer eller behandle oss som om vi allerede kjenner historien. Utvikleren har brukt tid og krefter på å sikre at E-Day kommer til å bli noe å huske, enten du er en ny eller gammel Gears-fan.

I en samtale med GamesRadar+ sa kreativ direktør Matt Searcy at E-Day vil se serien gå tilbake til røttene, spesielt når det gjelder miljøene du skal skyte i. "Historien om Emergence Day handler egentlig om hva som skjedde med folket i Sera. Det var en massiv, verdensomspennende hendelse, og vi ville at spillerne skulle føle virkningen - så vi bestemte oss for å legge spillet til en enkelt by," forklarte Searcy. "Kalona er et rikt miljø for å fortelle en flott historie. Du får besøke sentrumsgatene, historiske landemerker, militære installasjoner, industrielle Imulsion-raffinerier og til og med skogkledde utkanter. Og som slagmark fungerer spillet bare så bra i en by! Det er den beste lekeplassen for et intenst dekningsbasert skytespill som Gears."

I Kalona, som vil bli utforsket over flere dager og til slutt falle, får vi se Marcus Fenix og Dominic Santiago skape sitt evigvarende forhold. "Vi tror det har potensial til å bli en av de beste historiene i Gears-serien, og absolutt den mest hjertelige og følelsesladde når du ser på Marcus, Dom og opprinnelsen til brorskapet som de skaper i dette spillet", ertet Searcy.

Vi har for øyeblikket ikke en fast utgivelsesdato for Gears of War: E-Day ennå, men spillet skal etter planen komme ut en gang i år.