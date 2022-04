Gears of War-folka avslører hvor pen grafikken snart blir

HQ

Gears of War var et av de første spillene som virkelig satte Epic Games' ekstremt populære Unreal Engine på kartet, så The Coalition hadde store sko å fylle da de overtok serien. Gears 5 viser at de kunne klare det, noe som har gjort mange veldig spente på hvor pent Gears 6 eller det andre spillet deres blir. I dag har vi fått en ny indikasjon.

Xbox Game Studios-utviklerne har offentliggjort en ny video som viser hva de kan få til på den rykende ferske Unreal Engine 5, og fremhever i en egen blogg at motoren lar dem gjøre spill hundre ganger mer detaljert selv i mye større omgivelser. Dette, sett sammen med The Matrix Awakens-demoen og studioets forrige teknologi-demonstrasjon, gjør det klart at vi har en meget spennende fremtid i vente de neste tre, fire årene.