HQ

Hvis du spilte det første Gears of War da det kom ut, husker du sikkert at det var litt annerledes i sin tilnærming, og til å begynne med føltes det nesten som et skrekkspill. The Coalition har ikke lagt skjul på at dette er noe de ønsker å gå tilbake til med det kommende Gears of War: E-Day.

I et intervju med FRVR (takk Pure Xbox) sier seriens opprinnelige art director, Jerry O'Flaherty, at han er veldig fornøyd med den nye (eller kanskje heller gamle) retningen:

"Hvis Gears 1 var Alien, var resten av serien Aliens. Det var mye mer, du vet, det var et skjul av skurken, det var bare spenningen og skrekken som du trakk ut av hvert sted, og jeg elsket det ... Jeg elsket skrekkaspektet ved det vi gjorde i den første."

Selv om han åpenbart elsker de andre spillene også, følte han likevel at "det første hadde mer av et skrekk [tema]", og derfor kommer han sannsynligvis til å like det kommende E-Day også. Det har fortsatt ingen lanseringsdato, men vil bli lansert i tide til Xbox' 25-årsjubileum neste år, og vil da være tilgjengelig på PC og Xbox Series S/X. Det vil sannsynligvis også bli utgitt for PlayStation 5, selv om ingenting er bekreftet. Det vil naturligvis også bli inkludert i Game Pass.