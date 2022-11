Gears of War-serien har solgt over 41 millioner eksemplarer

HQ

Netflix kunngjorde nylig at de produserer både en langfilm og en animert serie basert på Gears of War. Selv om ingen detaljer ble gitt (bortsett fra at serieskaperen Cliff Bleszinski absolutt ikke vil ha Chris Pratt involvert), var det en liten detalj i pressemeldingen vi ikke fikk med oss.

Ifølge den har serien nemlig solgt over 40 millioner eksemplarer tilsammen, noe som gjør den til en av de virkelig store. Skaperen bak spillene, The Coalition, oppdaterte sin egen nettside etter dette og korrigerte tallet, og avslørte at det faktisk er 41 millioner.

Gears 5 er det nyeste spillet i hovedserien og ble utgitt i 2019, noe som gjør kunngjøringen av en ny del ganske sannsynlig i en ikke så altfor fjern fremtid. The Coalition har allerede bekreftet at det utvikles med Unreal Engine 5.