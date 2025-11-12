Gen.G Esports låser ned sin League of Legends Support-spiller Duro

HQ

Nå som sesongen 2025 League of Legends er i bøkene, med T1 som kronet mester for tredje år på rad, er det på tide at rostermania begynner ettersom forskjellige spillere kommer til å være ute av kontrakt, slik at lag og organisasjoner kan gjøre enkle og store endringer over hele linjen.

For det koreanske kraftverket Gen.G Esports, som i utgangspunktet vant alle turneringer de deltok i i løpet av 2025-sesongen (inkludert LCKs Rounds 1-2 og Road to MSI, MSI 2025, Esports World Cup, LCK Rounds 3-5 og Season Playoffs) bortsett fra Worlds 2025 hvor de nådde semifinalen og LCK Cup 2025 hvor de kom på andreplass, har laget bare to stjerner som har uklare kontraktsituasjoner.

Den ene er Kim "Canyon" Geon-bu, som vi fortsatt venter på mer informasjon om, men den andre er Joo "Duro" Min-kyu, som blir værende i organisasjonen. I et innlegg på sosiale medier bekreftes det at det unge Support -talentet, som debuterte for LCK denne sesongen, blir værende i troppen i minst 2026.

"'Duro' Mingyu Ju blir hos Gen.G LoL-laget i 2026. Vår rookie-troende støtte, Duro, holder laget stødig med sitt rolige og pålitelige spill. Send ham din varme støtte når han hjelper Gen.G med å nå enda større høyder!"

Den nøyaktige kontraktsstatusen for denne forlengelsen er uklar, men dette betyr i det minste at Duro har en ny sjanse til å ta Gen.G til toppen av League of Legends konkurransefjellet.