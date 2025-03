George Miller har en ny Mad Max-filmidé i tankene

HQ

Selv om Furiosa: A Mad Max Saga viste seg å være en underholdende tur på kino, leverte ikke prequel-filmen en opplevelse i samme kritiske luftlag som sin forgjenger, Mad Max: Fury Road. Den Anya Taylor-Joy-ledede filmen slo heller ikke akkurat verden med sine billettinntekter på under 175 millioner dollar, noe som, når man tar i betraktning at budsjettet skal ha vært på 168 millioner dollar (og ikke inkludert markedsføringskostnader, ifølge Screen Rant), bekrefter at den var en flopp i kommersiell forstand ... selv om det bør bemerkes at mer inntekter fra digital og on-demand også ville ha blitt generert etter lansering. Hvorfor tar vi opp dette? Fordi selv om Mad Max ikke har vært den mest lukrative filmen på kino i det siste, har regissør George Miller en annen idé for franchisen i tankene.

I en samtale med Vulture avslørte Miller at blant en rekke ideer og historier han har i tankene, er en av dem en ny tur til Wasteland. Vi får ikke vite hvordan denne ideen kan se ut eller hvilken karakter den vil dreie seg om (kanskje Mad Max denne gangen ...?), men det regissøren har bekreftet, er at han ikke har det travelt med å få den laget.

"Vi har et nytt manus. Men etter å ha holdt på med dette lenge nok til at jeg er vant til å fortelle historier, sitter jeg med altfor mange historier - ikke bare i hodet, men i form av filmmanus eller i det minste veldig detaljerte notater som er innenfor rekkevidde av filmmanus. Jeg er egentlig en profesjonell dagdrømmer. Dette ble sett på som mitt store underskudd som barn: "George ville gjort det bedre på skolen hvis han ikke dagdrømte så mye", sto det på karakterkortet mitt.

"Så det finnes mange historier. En av dem er faktisk en Mad Max. Det er ikke noe jeg vil gjøre nå, for det er to ting jeg har lyst til å gjøre nå. Men hvis planetene av en eller annen grunn står på linje, vet man aldri. Altfor ofte står du i kø for å gjøre en film, og så skjer det noe. Noen ting faller på plass og andre ikke, så alt jeg kan si er at vi får se."

Kunne du tenke deg å se en ny Mad Max film? Det skal sies at Miller er 80 år gammel, noe som betyr at vi nok ikke bør forvente oss altfor mange nye filmer fra den legendariske regissøren. Når det er sagt, er både Martin Scorsese og Ridley Scott eldre, og Scott er til og med nesten 88 år gammel...