Ghost of Tsushima: Director's Cut avslører mer i trailer

Sony og Sucker Punch var relativt hemmelighetsfulle hva nytt innhold angår da de bekreftet Ghost of Tsushima: Director's Cut i starten av måneden, men siden den nye utgaven nærmer seg er det på tide å avsløre mer.

Dette skjer i form av en ny trailer fra Ghost of Tsushima: Director's Cut som både introduserer oss for den nye slemmingen, et par mindre onde bekjentskaper og selvsagt viser mer av øyen Iki. Utviklerne sier at denne vil være en sterk kontrast til Tsushima ved å være langt mer lovløs og introdusere en rekke nye fiendetyper. Forvent enda mer detaljert informasjon om både dette, nye teknikker og lignende de neste ukene før spillet slippes den 20. august.