Ghost of Tsushima får sitt første Raid neste fredag

Da Sucker Punch avslørte Ghost of Tsushima sine multiplayermoduser i starten av måneden sa de også at et Raid ville komme senere. Mange har lurt på når dette ville være klart siden Sony nok ønsket å unngå en kollisjon med lanseringen av PlayStation 5. Nå har vi fått svar.

Utviklerne forteller at Ghost of Tsushima sitt The Tale of Iyo-Raid vil bli tilgjengelig den 30. oktober. Et konkret klokkeslett kan de ikke gi enda, men det er bare å utnytte den neste uken til fulle. Ki-nivået til alle fire spillerne må nemlig være minst 100, og siden matchmaking ikke støttes håper jeg du har tre venner som storkoser seg like mye med spillet som undertegnede gjorde i streamen på onsdag.