Det ble raskt klart at Ghost of Tsushima fikk en knallstart i sommer, og suksessen har tilsynelatende bare fortsatt.

I en artikkel om PlayStation 5 hevder The New York Times at Ghost of Tsushima nå har solgt over fem millioner eksemplarer, noe som betyr at spillet allerede nærmer seg de seks millionene Sucker Punch sitt forrige spill, Infamous: Second Son, har klart frem til nå.