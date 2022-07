Ghost of Tsushima nærmer seg 10 millioner solgte

HQ

Sucker Punch startet året med å feire at Ghost of Tsushima hadde solgt over 8 millioner eksemplarer de første 17 månedene, og salget har altså langt fra stoppet opp siden den gang.

På søndag fyller spillet 2 år, og i den sammenheng har utviklerne offentliggjort en oversikt som blant annet avslører at Ghost of Tsushima (inkludert Ghost of Tsushima: Director's Cut) har solgt 9,73 millioner eksemplarer. Dette er spill som faktisk er ute blant spillere, og ikke såkalte "sold in" som regner med fysiske eksemplarer som har blitt sendt til butikker. Dermed selger samuraispillet nesten akkurat det samme som The Last of Us: Part II siden de to ble lansert en måned etter hverandre og sistnevnte skrøt av samme milepæl i juni.

I tillegg til salgstallene får vi vite at spillerne har kost med 75,18 millioner rever, så litt under 8 stykk hver. Vi har også tatt 78 millioner bilder i det veldig vakre spillet, vært med i 998,5 millioner "standoff"-dueller, gått mer personlig til verks i 540,8 millioner solo-dueller og et par andre småting.