I januar avslørte Sony at Ghost of Tsushima gledelig nok hadde klart å selge over 8 millioner eksemplarer, noe som er meget imponerende for en ny franchise. Det er likevel et stykke unna oppfølgeren til et av tidenes best anmeldte spill.

Selv om det selvsagt var The Last of Us: Part I som fikk mest oppmerksomhet i gårsdagens Summer Game Fest-sending bør det bemerkes at Naughty Dogs Neil Druckmann også avslørte at The Last of Us: Part II har solgt over 10 millioner eksemplarer. Fortsatt et godt stykke unna God of War sine godt over 20 millioner, men uansett ganske imponerende med tanke på de polariserende temaene og volden i mesterverket.