Ghost of Tsushima på PC krever ikke at du kobler Steam-kontoen din til PSN-kontoen din

Forrige helg var vill for Helldivers II. Sony bestemte at fra og med i dag, 6. mai, ville det ha vært obligatorisk for nye spillere å koble Steam- og Playstation Network-kontoer for å kunne spille Arrowhead Game Studios 'Helldivers II. For nåværende spillere ville dette kravet ha startet 30. mai.

Folk på nettet gikk berserk, og til slutt vil denne obligatoriske koblingen mellom Steam og Playstation Network for Helldivers II ikke gå videre. Gamereactor rapporterte nylig om dette omfattende.

Så ... hvis dette var intensjonen for Helldivers II på Steam, hva med Ghost of Tsushima? Sucker Punchs samurai-actionspill kommer til PC 16. mai 2024, men krever det at du kobler Steam-kontoen din til PSN-kontoen din for å spille? Svaret er "nei", når du spiller enspillerdelen, og "ja", når du spiller flerspillerdelen Legends.

"En PSN-konto kreves for flerspillermodus på nett i Legends og for å bruke PlayStation-overlay. Det er ikke nødvendig for å spille enspillerdelen."