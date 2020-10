Ghost of Tsushima vil la oss klappe hunder neste uke

Du ser på Annonser

Da Sucker Punch ga oss mer informasjon om den imponerende oppdateringen som kan lastes ned til Ghost of Tsushima neste uke nevnte de raskt at den også vil by på noen nye Charms. Nå vet vi at en av disse er ganske spesiell.

Utviklerne har lagt ut en Twittermelding hvor de avslører at den ene amuletten kalles Charm of Canine Recruitment og vil som navnet tilsier la oss sjarmere hundene i spillet ved å klappe dem. Da vil de begynne å slåss for oss også, så denne har to postive sider. Derfor håper jeg flere koser med hundene enn det var som gjorde det med revene.