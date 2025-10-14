Ghost of Yotei Skuespilleren om tidsspranget mellom Tsushima og Yotei: "Det var absolutt overraskende, men også det riktige trekket"

HQ

Et av de mer overraskende elementene ved Ghost of Yotei er at det ikke er en direkte oppfølger til Ghost of Tsushima. Det foregår i det samme universet med hint til det opprinnelige spillet, men det er en helt ny historie som utspiller seg århundrer etter mongolinvasjonen og Jin Sakais hevngjerrige bestrebelser.

Med denne endringen i fortellingen snakket vi nylig med Feodor Chin, den erfarne videospillskuespilleren som er kjent for å spille hovedantagonisten Lord Saito i Sucker Punchs siste eventyr, om hans tanker om endringen av periode og omgivelser. Det er en spesielt interessant vinkling å forstå, ettersom Chin også var involvert i Ghost of Tsushima som Lord Adachi og diverse andre mindre stemmeroller.

"Du vet, ja, jeg tror jeg husker at jeg var der da de fortalte meg det. Og det var absolutt overraskende", forklarte Chin. "Men jeg tror også det var riktig, for jeg tror, du vet, med enhver elsket franchise kommer du til å skuffe noen. Og jeg tror det var et ganske smart trekk å ta den i en helt annen retning, slik den gjorde, for den er absolutt innenfor samme verden som Tsushima. Så du kommer til å ha de tingene du elsker. Men det er også mye nytt å introdusere for nye spillere som ikke er vant til det. Og jeg tror det er en veldig smart ting å gjøre."

Sjekk ut hele intervjuet med Chin nedenfor, der vi snakker mer om Ghost of Yotei og hans mange andre roller i videospillverdenen.