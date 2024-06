Gladiator 2 viser sin første trailer før Deadpool & Wolverine

Det har vært en mengde rykter og mange spekulasjoner om når Gladiator 2 sin første trailer vil bli vist. Det ser ut til at dette nå er bekreftet, ettersom Collider har avslørt at Ridley Scott-eposet har slått seg sammen med Deadpool & Wolverine for å presentere sitt første blikk i forkant av Marvels blockbuster.

HQ

Dette betyr at vi kan forvente den første traileren for Gladiator 2 rundt slutten av juli når Deadpool & Wolverine åpner 26. juli. Traileren vil selvfølgelig også debutere på nettet rundt samme tid, men hvis vi ser på de siste trendene med hvordan produksjonsselskapene behandler trailere, kan vi sannsynligvis forvente at traileren til Gladiator 2 får en kort periode med eksklusivitet på kino før den kommer på nettet noen dager senere, slik tilfellet var med Nosferatu nylig.

Er du spent på Gladiator 2?