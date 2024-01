Goat Simulator 3 lanseres på Steam i midten av februar

HQ

Da Goat Simulator 3, oppfølgeren til Goat Simulator ble annonsert (ja, oppfølgeren, for det finnes ingen Goat Simulator 2), ble det avslørt at det skulle være eksklusivt for PC-spillere på Epic Games Store. I slutten av fjoråret ble det imidlertid bekreftet at det endelig ville bli kvitt denne eksklusiviteten og komme til Steam i begynnelsen av 2024.

Nå som vi er noen uker inn i 2024, har Coffee Stain bekreftet den nøyaktige datoen som Steam -spillere kan se frem til å sjekke ut den tåpelige tittelen, da Goat Simulator 3 kommer til Valve sin plattform 15. februar 2024.

Denne versjonen av spillet vil ikke bare være basisversjonen Goat Simulator 3, den vil også inneholde alle tidligere sesongbaserte innholdsoppdateringer, slik at Steam -spillere kan få med seg det andre plattformer har opplevd siden den faktiske debuten for over et år siden.

Hvis du ikke allerede har gjort det, kan du lese anmeldelsen vår av Goat Simulator 3 her.