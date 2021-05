God of War 2 heter visst faktisk God of War: Ragnarök

Du ser på Annonser

Sony var virkelig i et ertende humor da selskapet annonserte den uunngåelige oppfølgeren til 2018s enestående God of War forrige sommer. Alt vi fikk var logoen formet som Midgardsormen i is med noen runer på seg, Kratos som sa "Time grows near. You must prepare yourself" og setningen "Ragnarök is coming". Det faktum at Ragnarök hadde ekstra store bokstaver og at utviklerne hadde fokusert mye på det ordet både i det første nordiske eventyret og sosiale medier i ettertid fikk mange, deriblant oss, til å tro at det neste God of War-spillet altså vil hete God of War: Ragnarök. Verken Sony eller Santa Monica har bekreftet dette, og faktisk bare kalt spillet "God of War Sequel" på nettsidene sine. Frem til i dag.

Da Sony hadde sitt nyeste investormøte i natt inkluderte det nemlig følgende bilde under delen som omhandlet hva som både har og vil komme til PlayStation 5.

Nå er det greit å nevne at det japanske selskapet til tider har brukt midlertidige navn og fan-skapte logoer i slike presentasjoner før, men Cory Barlog, "Creative Director" på God of War, sin reaksjon på Twitter gjør det litt mer troverdig enn vanlig. Samtidig ville det vært rart om Sony begynte å dele falsk informasjon om det som uten tvil er et av de mest etterlengtede spillene fra PlayStation Studios. Vi får se uansett se hva som sies når utsettelsen til 2022 endelig offentliggjøres om ikke altfor lenge.