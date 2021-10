God of War kommer til PC i januar

HQ

For fem måneder siden fikk PlayStation det til å virke som om Uncharted 4: A Thief's End ville bli det neste PlayStation Studios-spillet på PC da en investorpresentasjon avslørte hva vi kunne se frem til. Dette virket enda mer sannsynlig etter bekreftelsen om at både Uncharted 4 og Uncharted: The Lost Legacy slippes på PC og PS5 i "starten av 2022", men det viser seg at et annet storspill tar turen over før den tid.

Sony avslører nemlig at God of War slippes på PC den 14. januar. Denne utgaven av mesterverket vil bruke både NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) og NVIDIA Reflex-teknologien, støtte ultrabrede skjermer og en rekke kontrollere, samt by på en del andre ting vi skal få høre mer om nærmere lansering.