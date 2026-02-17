God of War og God of War: Ragnarök tjente over 1,4 milliarder dollar

HQ

Hvis du lurte på hvorfor vi fikk ikke bare én, men to store God of War-kunngjøringer fra Sony i forrige uke, i tillegg til en ryktet kommende avsløring som er planlagt senere i år, så er svaret ditt her. Det ser ut til at begge de siste God of War-spillene har tjent mer enn 1,4 milliarder dollar for Sony i inntekter.

Dette kommer fra Rich Fleider, en senior administrerende produsent av kunst hos Sony Santa Monica. På en oppdatering til sin LinkedIn-profil (via GamingBolt) delte Fleider litt spennende informasjon om spillene han har jobbet med. Der ser vi tallet 1,4 milliarder dollar fra God of War og oppfølgeren i 2022, som er et tall han så oppnådd mens han fortsatt jobbet hos Sony Santa Monica.

Fleider jobber ikke lenger i studioet, og er for tiden på utkikk etter arbeid, som så mange andre spillutviklere er akkurat nå. Han sluttet å jobbe hos Sony Santa Monica i 2023, ifølge hans LinkedIn, noe som betyr at inntektstallet for God of War og God of War: Ragnarök kan ha steget utover tallet på 1,4 milliarder dollar som han nevner. Det er derfor ikke så rart at Sony satser så mye på denne langvarige IP-en.