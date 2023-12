HQ

Det er bare noen få dager siden Santa Monica Studio offisielt annonserte God of War: Ragnarök sin gratis Valhalla-utvidelse, så det er litt sprøtt at den blir tilgjengelig om noen få timer. Dette betyr også at noen av dere kanskje ikke forstår hva denne oppdateringen handler om, og derfor har Bruno Velazquez og Mihir Sheth gått foran kameraet for å vise frem og forklare fem av de viktigste tingene med Valhalla.