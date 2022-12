God of War: Ragnarök har fått Photo Mode og kortere lastetider

HQ

To uker før lansering bekreftet Santa Monica Studio at God of War: Ragnarök ville lanseres uten en Photo Mode, noe som betydde at vi måtte nøye oss med å ta vanlige skjermbilder av det utrolig vakre spillet. Heldigvis er det nå slutt på den tiden.

Fra og med i dag kan du nemlig aktivere Photo Mode i God of War: Ragnarök takket være oppdateringen som heftig nok er nummerert 03.00. Dermed trenger vi bare å trykke pause, og deretter firkant for å få opp en drøss med muligheter for å ta enda bedre skjermbilder.

I tillegg til dette fikser og forbedrer oppdateringen en hel drøss med andre ting i spillet, deriblant ved å korte ned lastetider for enkelte elementer i PS4-utgaven.