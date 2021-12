God of War vist frem på PC og her er kravene

HQ

I oktober fikk vi endelig bekreftelsen på at God of War kommer til PC den 14. januar, men Sony nøyde seg med å bare si at denne utgaven av mesterverket ville by på NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) og NVIDIA Reflex-teknologien, samt støtte ultrabrede skjermer og en rekke kontrollere. Nå er det tid for en god del mer informasjon og se spillet i aksjon.

Porterne i Jetpack Interactive har nå gitt oss en trailer fra PC-utgaven av God of War som i tillegg til å vise de overnevnte forbedringene fremhever bedre skygger, mer imponerende refleksjoner og generelle visuelle forbedringer. Derfor passer det godt at vi også har fått PC-kravene for en rekke ulike bildeoppløsninger og bildefrekvenser. Du kan se en oversikt av disse nederst.