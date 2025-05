Både Lilo & Stitch og Mission Impossible gjør det bra på kino tross for at de konkurrerer med hverandre

HQ

Mission Impossible: The Final Reckoning og Lilo & Stitch hadde begge premiere samme dag, Memorial Day-festen i USA, som tradisjonelt er en av de største helgene for kino og det "uoffisielle" startskuddet for sommerens blockbuster-sesong. De mest optimistiske håpet på en ny "Barbenheimer", med kinogjengere som strømmet til kinoene for å se begge filmene, mens de fleste analytikere fryktet en kollaps for Mission Impossible: for lang (noe som betyr færre visninger hver dag), halvdårlige anmeldelser og med forløperen, Mission Impossible: Dead Reckoning, underpresterte på billettkontoret i 2023 (nettopp på grunn av lansering rett før Barbenheimer).

Heldigvis ser det ut til at begge filmene har blomstret, og det rapporteres at kinoene i USA tjente inn mer enn 322 millioner dollar i løpet av helgen, den beste Memorial Day-helgen noensinne på hjemmemarkedet, ifølge Variety.

Ikke overraskende tok Lilo & Stitch ledelsen med 183 millioner dollar i USA, og 341 millioner dollar på verdensbasis. Den hadde den tredje beste åpningen for en Disney-live action-nyinnspilling etter Løvenes konge (2019) og Skjønnheten og udyret (2017), som spilte inn 1 milliard dollar.

Men Mission Impossible gjorde det bedre enn forventet, og tjente 77 millioner dollar i USA, den beste åpningen i serien i USA, og overgikk 61,2 millioner dollar som Fallout (2018) tjente. Selv om vi tar ut mandagens røde dag, ville det fortsatt være større, på 63 millioner dollar. Globalt har filmen tjent 204 dollar. En sterk start for en av de dyreste filmene noensinne, som kanskje aldri vil gå i null (den vil trenge 1 milliard dollar for å gjøre det), men som kan ende opp med å overgå Fallout, den mest innbringende filmen i franchisen, som tjente 824 millioner dollar på verdensbasis.