Google feirer lanseringen av Final Fantasy VII: Rebirth med en nettleseroverraskelse.

For å feire lanseringen av det svært godt mottatte Final Fantasy VII: Rebirth har Square Enix gått sammen med Google om en liten overraskelse i søkefeltet i nettleseren din.

Ved å skrive inn enten "Final Fantasy" eller "Chocobo" i Googles søkefelt, vil du se et symbol dukke opp nederst på skjermen, og når du klikker på det, vil du bli vitne til en søt animasjon der en flokk pikselerte Chocobo løper over skjermen og får alt til å buldre. Det fine med denne overraskelsen er at du kan spamme knappen og få utallige Chocobo til å løpe over skjermen samtidig og få nettleseren til å rope om hjelp mens den forsøker å gjengi alle fuglene på én gang.

