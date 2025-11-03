Gordon Bellamy forteller om hvordan Madden NFL inspirerte FIFA/EA Sports FC

HQ

I dag er EA Sports FC (tidligere FIFA) en av de største videospillseriene i verden. Hvert år kan vi forvente nye kapitler som selger titalls millioner eksemplarer, men det har ikke alltid vært EAs globale mastodont. Da sportsspillene fortsatt var i ferd med å utvikle seg til slik vi oppfatter dem i dag, kom en av de store nyvinningene først på Madden NFL. Da introduserte serien full lagaction, noe som betyr at i stedet for en kamp i mindre skala, ble det 11 mot 11-spill.

Gordon Bellamy, som er mest kjent for sin tid med EA Sports -spillene, snakket nylig med Gamereactor på San Diego Comic Con Malaga om denne endringen og hvordan den snek seg inn i FIFA/EA Sports FC slik vi kjenner det i dag, og forklarte følgende

"Ja, vel, det er morsomt, som å ha Madden som en lisens på en måte antydet den dybden. En av de største tingene med Madden opprinnelig var at [John Madden] krevde at spillet skulle være 11 mot 11. Før det var de fleste fotballspill ikke det. Det så ut som fotball, men det var egentlig kanskje 5 mot 5 eller 7 mot 7, men han mente at det måtte se ut som fotball. Og det, som designer, reiser på en måte spørsmålet, det endrer på en måte verdiene dine litt om hva du prøver å gjøre morsomt, ikke sant? Hva er gøy? Og det er forskjell på om jeg vil nyte fotball nå i et minutt eller to, eller... Hvis du elsker fotball, unnskyld, fotball, unnskyld, du elsker fotball. Så laget spiller på lørdag, eller kanskje spiller lørdag eller onsdag. Men hvis du vil nyte det på tirsdag, mandag, torsdag, fredag, vil du faktisk ha en veldig rik opplevelse som fotball, ikke sant? Og så må du designe et stykke underholdning som er slik, ikke sant? Det er noe annet enn at jeg bare vil ha en smakebit av det."

Bellamy fortsatte med å snakke om hvordan han var involvert i den store, innovative endringen av FIFA -serien, og hvordan dette la grunnlaget for det spillet vi kjenner i dag.

"Jeg spilte på det spanske laget i det opprinnelige FIFA, fordi jeg var tester hos EA på den tiden. Så jeg var der da den første versjonen av dette spillet, som kom til å forandre alt. Og FIFA, som vi alle vet nå, eller FC 25, var en tid der folk prøvde å forene supermorsom, rask arkadeaction med simulering, ok? Og folk prøvde å ta et valg. Skal vi være mer realistiske? Skal det være mer som det ser ut på TV? Eller skal det være et morsomt, raskt spill? Og FIFA klarte det. FIFA var et spill der du ikke trengte å velge. Det var spektakulært som å se på fotball, men også arkademoro."

Du kan se hele intervjuet med Bellamy nedenfor, og du kan til og med gå hit for å høre hva han mener om hvor viktig det er at dataspill fortsetter å kjempe for inkludering.