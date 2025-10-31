Gordon Bellamy om inkludering i spill: "Når du er i stand til å finne deg selv ... har det stor betydning"

HQ

I løpet av vår tid på San Diego Comic Con Malaga hadde vi gleden av å snakke med en av de mest innflytelsesrike personene innen sportsspill. Vår egen David Caballero fikk muligheten til å være vert for et panel med Gordon Bellamy, kanskje mest kjent for sin tid på Madden NFL -serien fra EA Sports, i en lengre samtale og et intervju som du kan se nedenfor med lokaliserte undertekster.

I den diskusjonen dreide samtalen seg om inkludering i dataspill og hvor viktig det er å levere et bredt mangfold i titlene, og hvordan selv små endringer og tilføyelser kan gjøre mye.

"Jeg tror det i dag er veldig vanlig at alle ønsker å kunne se seg selv i spill", begynte Bellamy. "Alle ønsker å være en standardspiller, ikke sant? Og de fleste spill har tilpasning av klær, utseende og alt mulig, slik at uansett om det er som deg eller som du forestiller deg at du er i dette universet, så er det en veldig normal atferd. Så jeg tror at jeg allerede da innså at flere mennesker ønsker å kunne se seg selv i spillet."

Som et referansepunkt ga Bellamy deretter et godt eksempel på hvordan enkle, inkluderende endringer kan føre svært langt.

"Det er en sann historie, samtidig som jeg også var... Jeg er venstrehendt, er det noen her som er venstrehendt? Er det bare meg? Ok, du er med meg. Så det begynner med saks hvis du er venstrehendt, hvor de ikke engang forteller deg at saksen ikke er venstrehendt, og du sitter der og sier: "Jeg kan ikke sakse, wah", ikke sant? Så når du først har en saks for venstrehendte, er det et magisk øyeblikk, forstår du, fordi du tenker: "Å, saks. Det er den samme følelsen med spill, ikke sant? Når du er i stand til å finne deg selv og bare være den du er fra starten av, har det stor betydning.

"Og så på den tiden hadde vi ikke bare svarte spillere, men vi hadde også create-a-player. Så i det tilfellet kopierte vi faktisk et spill som het Track and Field. Vi gjorde det om til create-a-player, ikke sant, slik at du selv kunne være med i spillet fordi vi hadde spillerne, slik at du kunne være en stjernespiller på favorittlaget ditt. Men hva om du ville være deg selv? Hva om du ville være broren din, søsteren din, moren din, faren din? På den tiden var det veldig progressivt, for folk sa: "Hva mener du? Det er med i spillet. Det er med i spillet", ikke sant? Vi sa: "Ja, og det hadde vært flott om vi også kunne være med i spillet."

