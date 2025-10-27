South of Midnight "viser at disse historiene er ønsket, nødvendige og nødvendige", forklarer Hazel-skuespilleren Adriyan Rae

HQ

Det er nesten prisutdelingssesong for videospillbransjen. Mellom slutten av november og begynnelsen av april arrangeres mange av de største showene og seremoniene, med Golden Joysticks om rundt en måned og deretter kort tid etterfulgt av The Game Awards og lignende, før de vanligvis avsluttes med BAFTA Games Awards om våren.

Som en del av det kommende showet hadde vi nylig gleden av å snakke med Adriyan Rae, som mange av dere vil kjenne igjen som personen bak hovedpersonen i South of Midnight, Hazel. Rae er aktuell for en Best Lead Performer -pris, mot noen kjente navn fra bransjen som Troy Baker for sin innsats som Indiana Jones og Jennifer English som Maelle i Clair Obscur: Expedition 33.

Rae er også den eneste svarte nominerte i kategorien i år, og da hun snakket om det og hva det betyr for henne å bli anerkjent i denne seremonien, forklarte hun følgende.

"Dette blir min første pris jeg noensinne har vunnet. Jeg har vært nominert til en annen pris, men hva ville det betydd? For hele verden. Ikke fordi, ikke på grunn av, åh, se på meg. Men på grunn av denne rollen, min avdøde tante, og hele den personlige reisen", forklarer Rae med referanse til de guddommelige omstendighetene som førte til at hun fikk rollen som Hazel.

"Og så inkluderingen av mangfoldet, representasjonen som South of Midnight gir, for meg å vinne noe i det, å få det ut på en enda større plattform, til enda flere mennesker... Og at historien ga gjenklang hos så mange mennesker, viser bare at disse historiene er ønsket, nødvendige og nødvendige, og vi bør fortelle flere av dem, og vi bør skildre dem autentisk med svarte kvinnelige hovedroller og mangfoldige hovedroller, ikke bare den samme typen hovedroller som du alltid ser, og det er greit fordi det vil gi gjenklang hos folk. Så det er det som vil bety alt for meg, for i et større bilde, og dette er mye større enn meg, vil det virkelig drive bevegelsen fremover."

hele intervjuet med Rae nedenfor, der hun også forteller oss om sitt tidligere arbeid med det som virkelig høres ut som en av de tidligere utgavene av BioShock 4.