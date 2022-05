Gotham Knights viser Red Hood- og Nightwing-gameplay i morgen

HQ

Før utsettelsen til oktober hadde vi ikke sett stort fra Gotham Knights siden den nysgjerrighetspirrende traileren forrige høst, men siden PlayStation Store-siden til spillet nylig ble oppdatert til å hevde at spillet faktisk vil kunne spilles firesammen i stedet for de planlagte to var det tydelig at noe snart skulle skje.

Derfor kommer ikke dagens beskjed om at vi skal få se mer av Gotham Knights klokken 15 i morgen som en stor overraskelse. Hvor mye ønsker ikke utviklerne å si, men kan avsløre at gameplayklippene vil fokusere på Red Hood og Nightwing denne gangen siden avdukingen viste frem Batgirl og Robin i 2020.