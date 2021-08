Som jeg minnet dere på i går slippes altså Assassin's Creed Valhalla sin store The Siege of Paris-utvidelse i dag, så da går turen selvsagt til det som i disse dager...

I morgen slippes altså Assassin's Creed Valhalla sin store The Siege of Paris-utvidelse, og dagens trailer går det ganske klart at det ikke er mye kjærlighet som venter i...

I Assassin's Creed Valhalla er det et lite terningbasert minispill ved navn Orlog, og selv om det ikke fikk den samme popkulturelle betydningen som The Witcher 3: Wild...

Etter en kort utsettelse vil altså Assassin's Creed Valhalla sin Wrath of the Druids-utvidelse lanseres på torsdag. Ubisoft har vært relativt sparsomme med både detaljer...

Assassin's Creed Valhalla: Wrath of the Druids utsatt til mai

den 14 april 2021 klokken 20:28 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

For en måned siden kunngjorde Ubisoft at Assassin's Creed Valhalla sin første utvidelse, Wrath of the Druids, skulle slippes den 29. april, men som vi alle vet kan ting...