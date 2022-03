Gran Turismo 7 ber om unnskyldning med gave til oss

HQ

Mikrotransaksjoner er fortsatt er stort fy-ord i spillverden, og da særlig de gangene spill plutselig introduserer dem etter anmelderperioden. Derfor er det ikke rart at Gran Turismo 7 ble såpass kraftig kritisert etter en av oppdateringene i forrige uke som økte prisene på en rekke biler førte til at spillet raskt fikk den laveste Metacritic-brukersummen noen gang for et Sony-spill. Siden den gang har vi fått enda en oppdatering som gjorde situasjonen litt bedre, men Polyphony Digital og Sony forstår at det ikke er nok, særlig siden serverne på toppen av det hele var nede i over et døgn.

Derfor har Polyphony Digital-lederen Kazunori Yamauchi nå lagt ut en blogg hvor han ber om unnskyldning for "forvirringen" rundt Gran Turismo 7. Han gjentar at grunnen til prisøkningen var at de samtidig justerte hvor store belønningene er for en rekke ting i spillet, men at endringene var litt for store. En oppdatering i starten av april skal fikse dette ytterligere ved å blant annet i gjennomsnitt doble belønningene for eventer i siste halvdel av spillet, for gull og bronse i Circuit Experience og Online-løp. I tillegg venter det åtte nye entimers utholdenhetsløp med høyere belønninger, en økning av maksbeløpet i lommeboken fra 20 millioner Cr. til 100 millioner Cr og enda flere brukte og legendariske biler skal være på tilbud samtidig.

Det vil også komme et par mindre oppdateringer før den tid som vil gi oss enda flere biler og løp, samt noen større etter den i april. Noen av de mest nevneverdige tingene fremtidige oppdateringer vil gjøre er å øke tidsbegrensede belønninger og rangerte løp og ikke minst gi oss muligheten til å selge biler.

Som et ekstra plaster på såret vil alle som har spilt Gran Turismo 7 før i dag snart få 1 million Cr som en unnskyldning for problemene. Alt du trenger å gjøre er å logge inn før den 25. april, så er denne pene summen din.