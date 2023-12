Grand Theft Auto VI nettstedet bekrefter at lanseringen kun skjer på konsoll

HQ

Selv om det virker som om verden har Grand Theft Auto VI -feber akkurat nå, etter at Rockstar viste frem den første traileren som har blitt over 101 millioner ganger på YouTube allerede, var en av de største avsløringene i forbindelse med denne kunngjøringen at det ser ut til at spillet bare vil debutere på PS5 og Xbox Series X/S når det kommer i 2025.

PC ble ikke nevnt i traileren eller i pressematerialet, og hvis du håpet at det bare var en feil og at Rockstar endelig skulle vise litt kjærlighet til PC-spillerne i forbindelse med lanseringen av et av spillene deres, er det ikke mye som tyder på det på nettsiden til den etterlengtede tittelen.

For på nettsiden nevnes det også spesifikt at Grand Theft Auto VI kun kommer til PlayStation 5 og Xbox Series X/S, så det virker som om PC-fans må vente en stund før de får være med på moroa i Vice City.