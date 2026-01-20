Gamereactor

Grand Theft Auto VI

Grand Theft Auto VI utvikleren Rockstar North tilbake til normalen etter eksplosjonsrapporter

Utviklingsstudioet er "åpent og operativt", ifølge en talsperson for Rockstar.

HQ

I går rapporterte vi om den sjokkerende hendelsen som fant sted på Grand Theft Auto VI utvikler Rockstar North oppe i Edinburgh, Skottland. Det var påstander om en eksplosjon som fant sted i utviklerens studio, med heldigvis var det ingen som ble skadet som en del av hendelsen.

Nå har vi en ny oppdatering via en Rockstar-talsperson som snakker med Gamesindustry.biz. De bekreftet at studioet er "åpent og operativt" nok en gang etter brannvesenets ankomst mandag morgen.

"Tidlig mandag morgen oppstod det en funksjonsfeil i en av varmekjelene på Rockstar North", forklarte talspersonen. "Tusen takk til de som tok kontakt med bekymring, og også til politiet og brannmannskapene som raskt var på stedet for å vurdere situasjonen - alle har det bra, og studioet vårt er fortsatt åpent og i drift."

Det ser heldigvis ut til at skadene var svært begrensede, og det viktigste er at ingen ble skadet. Alle som fryktet at studioet måtte stenge dørene en stund for å håndtere potensielle skader, kan også være rolige, ettersom det ser ut til at alle er tilbake på jobb ganske raskt.

