Grand Theft Auto VI vil ikke få en fysisk utgave, verken nå eller i månedene etter lanseringen

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Da fans strømmet til dette eneste lyspunktet av håp som antydet at Grand Theft Auto VI kunne bli utgitt på en disk i en skikkelig fysisk utgave, ser det ut til at de har feiltolket påstanden fra Rockstars kundestøtte om at de kunne skaffe seg en fysisk kopi i månedene etter lanseringen.

I forrige uke oppdaget vi at en e-post sendt til en fan fra Rockstar-kundestøtte bekreftet "du vil kunne skaffe deg en fysisk kopi i løpet av de neste månedene". Dette førte til at alle pustet lettet ut, da de innså at de kanskje til og med kunne få tak i «Grand Theft Auto VI » på en plate innen utgangen av året. Imidlertid bekrefter The Hollywood Reporter via en kilde med kjennskap til Rockstars lanseringsplaner at Grand Theft Auto VI ikke kommer på en plate.

Det betyr at det ikke blir noen egentlig fysisk utgivelse ved lanseringen, eller i månedene etterpå. Bruken av ordene "fysisk kopi" i e-posten refererer i stedet til den fysiske versjonen, også kjent som koden i en eske. Dessuten refererer uttrykket "de kommende månedene" til månedene fra nå og frem til lanseringen, ikke månedene etter utgivelsen i november. Det er ganske lett å se hvordan ordlyden kan misforstås, men for alle som avbestiller forhåndsbestillinger i håp om å få en fysisk utgave, kan det hende dere må vente lenger enn dere først trodde.